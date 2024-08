Porto Cesareo, dal 17 al 21 agosto la festa in onore di Santa Cesarea

PORTO CESAREO (LE) - Attesa a Porto Cesareo, la festa in onore di Santa Cesarea che si svolgerà dal 17 al 21 agosto, e prevede una serie di appuntamenti civili e religiosi, a partire dalla "catechesi" on the beach per il fine settimana, con un doppio appuntamento sabato, presso i lidi "Oasis" e "Le dune". - Attesa a Porto Cesareo, la festa in onore di Santa Cesarea che si svolgerà dal 17 al 21 agosto, e prevede una serie di appuntamenti civili e religiosi, a partire dalla "catechesi" on the beach per il fine settimana, con un doppio appuntamento sabato, presso i lidi "Oasis" e "Le dune".





Per la giornata di domenica, attesa la processione in mare, alle 17, della statua della Santa, cui seguirà la cerimonia religiosa a terra con messa alle 19.30 in piazza Nazario Sauro.





I festeggiamenti si concluderanno il 21 agosto prossimo con il concerto gratuito di Raf alle 21.30 e, al termine, lo spettacolo pirotecnico in mare.





Lunedì, concerto bandistico in piazza e per le vie del paese, martedì i Kalurya in concerto dalle 21.30 in piazza Sauro.