'Barchette di carta-reliti dell'Antropocene', reading al tramonto in un luogo segreto di Castro

Il 17 e 18 agosto Alessandra Crocco e Alessandro Miele in un reading in cammino a Castro, sui sentieri del Parco.





CASTRO (LE) - Giunge al termine il ricco programma di Ultimi Fuochi Festival, il progetto di teatro e musica al tramonto in luoghi naturali segreti ideato e diretto da Alessandra Crocco e Alessandro Miele.





Sabato 17 e domenica 18 agosto, va in scena, in sentieri di campagna, Barchette di carta - relitti dall’Antropocene, un nuovo reading in cammino a cura degli stessi direttori artistici.





Il testo di riferimento è Dissipatio H.G. di Guido Morselli, autore considerato un "caso letterario" perché quasi tutte le sue opere furono rifiutate dagli editori mentre era in vita e poi pubblicate e rivalutate dopo la sua morte per suicidio nel 1973.





Proprio a partire da un suicidio, in questo caso fallito, si dipana la trama di Dissipatio H.G..





Il protagonista, dopo aver rinunciato al proposito di togliersi la vita, si accorge che l’intero genere umano è evaporato senza lasciare traccia, lasciando tutto il resto immutato. La natura, in assenza dell’uomo, prende il sopravvento tra i relitti dell’Antropocene.