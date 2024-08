Poste Italiane: struttura provvisoria per l'Ufficio postale a breve operativa, lo comunica il sindaco Francesco Di Feo

- Il Sindaco Francesco Di Feo ha annunciato alla cittadinanza che Poste Italiane installerà una struttura provvisoria per ospitare temporaneamente l'ufficio postale. Questo importante traguardo è il risultato degli sforzi congiunti dell'amministrazione comunale e dell'intervento decisivo del Prefetto Silvana D'Agostino e del Presidente della Provincia BAT, l'avvocato Bernardo Lodispoto.La decisione di installare la struttura temporanea arriva in risposta alle esigenze dei cittadini e alla necessità di garantire continuità nei servizi postali. Il Sindaco ha voluto ringraziare anche le forze dell'ordine per il loro supporto e ha sottolineato l'atteggiamento paziente e rispettoso mostrato dai cittadini durante questo periodo di transizione.A partire dal 2 settembre, i servizi postali continueranno a essere erogati come di consueto. Tuttavia, dal 6 settembre in poi, l'attività verrà trasferita nella nuova struttura provvisoria, che consentirà di mantenere attivo il servizio a beneficio della comunità locale.