A Nyon nasce la nuova Champions

- E' nata la nuova Champions League a girone unico, dove per la prima volta l'Italia può vantare la partecipazione di 5 squadre: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. La nuova competizione europea allarga la partecipazione a 34 squadre, rispetto alle 32 del precedente format. Novità assoluta è l'introduzione per la prima volta del girone unico con ogni squadra che disputerà 8 partite (4 in casa e 4 in trasferta) con le prime 8 squadre che passano direttamente agli ottavi, con la 9° alla 24° che disputeranno i playoff per accedere alla fase successiva, mentre dal 25° al 36° verranno eliminate. Le italiane, sono state abbinate rispettivamente:: Liverpool, Bruges, Stella Rossa, Girona, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava.: Manchester City, Benfica, Psv e Stoccarda, Lipsia, Bruges, Lille e Aston Villa.: Real Madrid, Arsenal, Celtic e Sturm Graz, Barcellona, Shakhtar Donetsk, Young Boys e Stoccarda: Manchester City, Lipsia, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga.: Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Lille e Monaco. In trasferta affronterà Liverpool, Benfica, Sporting Cp e Aston Villa