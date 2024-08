Protezione civile: Emiliano firma il decreto per l’emergenza incendi boschivi in Puglia

BARI - La Regione Puglia ha ufficialmente dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per incendi boschivi e di interfaccia per l'anno 2024. Questa decisione è stata presa in risposta alle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno esposto l'intero territorio regionale a un elevato rischio di incendi. Il decreto, firmato dal Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, è un provvedimento urgente volto a contrastare una situazione critica, aggravata da venti intensi, temperature elevate e suoli aridi, che hanno contribuito all'aumento della pericolosità degli incendi.La dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata in conformità con le leggi nazionali e regionali sulla prevenzione e la gestione delle emergenze. Questo atto autorizza l'implementazione immediata di misure straordinarie per combattere gli incendi, coinvolgendo tutte le strutture operative della Protezione Civile regionale.Durante il periodo di emergenza, la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), e le strutture logistiche territoriali come il Sistema Operativo Regionale della Protezione Civile (S.O.R.T.) e i Posti Locali Operativi di Protezione Civile (P.L.O.T.) garantiranno la loro operatività continua. Il personale regionale, che sarà impegnato nelle attività di prevenzione e gestione degli incendi, riceverà il supporto necessario per assicurare una risposta tempestiva ed efficace a eventuali nuove emergenze."Con questo decreto, la Regione Puglia si impegna a mantenere alta l’attenzione sulla situazione," ha dichiarato il Presidente Emiliano, "coordinandosi con enti e autorità competenti per affrontare al meglio le criticità. Siamo già attivi nelle attività di prevenzione e intervento sul territorio, ma invito anche i cittadini e le amministrazioni locali a collaborare per ridurre al minimo i rischi e proteggere il nostro patrimonio naturale e gli insediamenti abitativi."Il decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà immediatamente in vigore, assicurando che tutte le risorse necessarie siano messe a disposizione per gestire efficacemente l'emergenza incendi.