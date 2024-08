Putignano Summer Fest, domani concerto di Carmen Consoli

PUTIGNANO - Appuntamento con festa e musica a partire da domani, con il Putignano Summer Fest con due importanti appuntamenti che animeranno il centro storico, aggiungendosi al vasto programma dell’estate putignanese.Domenica 4 agosto, alle ore 21:00, il Festival prenderà in Largo Porta Nuova con il concerto di Carmen Consoli, inserito nel suo tour “Terra ca nun senti”. La celebre cantautrice italiana, nota per la sua voce inconfondibile e le sue canzoni evocative, regalerà al pubblico una performance imperdibile, aprendo ufficialmente questa due giorni di festeggiamenti.Lunedì 5 agosto sarà una giornata ricca di eventi. Alle ore 18:30, le strade del centro storico si animeranno con il colorato e goliardico corteo dei bagnanti, un evento itinerante che trasformerà Putignano in un vivace villaggio di mare. A partire dalle ore 20:00, in Largo Porta Nuova, ribattezzato per l'occasione Piazza Farinella, la festa continuerà con il live dei BNKR44 sull’AIP Stage. Il gruppo, reduce dal successo di Sanremo 2024 e con oltre 2,4 milioni di ascoltatori su Spotify, offrirà un'esibizione energetica e coinvolgente.La serata proseguirà con i dj set di Quantic, che porterà in piazza i ritmi della cumbia e dei balli sudamericani, e Pellegrino, che farà ballare il pubblico con il suo inconfondibile mix di funk partenopeo.Le due serate si svolgeranno su un palco di 12 metri per 10, pensato per offrire uno spettacolo memorabile e trasformare Largo Porta Nuova in una grande spiaggia urbana, dove musica, balli e coriandoli riempiranno l’atmosfera di allegria e spensieratezza.