'Raffo Parco Gondar 2024', si è conclusa con successo la prima parte di eventi del parco a tema più grande del Sud Italia

GALLIPOLI (LE) - Si è conclusa l’8 agosto la prima parte di "Raffo Parco Gondar 2024", la nuova edizione di eventi del parco a tema più grande del Sud Italia. Dall’1 giungo all’8 agosto il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ha infatti ospitato grandi spettacoli musicali, di arte, cultura e natura per circa 40 date in cartellone, interessando il pubblico più svariato, dai ragazzi alle famiglie, dai giovani a un pubblico più adulto, ricoprendo i più svariati gusti e abbracciando una moltitudine di generi musicali e culturali.





Un’anteprima con Kid Yugi, il trapper pugliese del momento; gli appuntamenti di "Raffo Parco Gondar Summer Kids", percorso teatrale - esperienziale a cura di Zero Meccanico Teatro che mira a stimolare lo sviluppo di un rapporto empatico tra bambini e natura, attraverso gli strumenti forniti dall'arte e dalla pratica; le rappresentazioni teatrali di Petrolio e Botox con Zeromeccanico Teatro; gli eventi di Flores de Junio e l’Erasmus Party, dedicati alle giovani generazioni con un occhio sempre puntato sull’internazionalità e l’inclusione, e poi i coloratissimi Kawabonga Party e i grandi live con Dj Ralf, Stasera Ridiamoci Sud, Le Vibrazioni, Sud Sound System, Carolina Benvenga, Capo Plaza, Mecna, Voglio Tornare Negli Anni ’90, Naska, Il Tre, Luca Agnelli, La Sad, Irama, Achille Lauro, Ariete, Manuel Turizo, Cimbala e Grupo Extra, Gemitaiz, Teenage Dream, Annalisa, Gazzelle.





Il calendario della nuova edizione Raffo Parco Gondar 2024 è partito il 13 luglio scorso e ospita al suo interno le date dei principali tour estivi nazionali e internazionali di diversi artisti: dopo Salmo e Noyz e il sold out di Geolier, le prossime date vedranno protagonisti Gabry Ponte (14 agosto), Klangkluenstler, Lilly Palmer, Dax J e l’unico appuntamento pugliese con il Technobus (15 agosto), Car Cox, Nic Fanciulli, Anna Tur, Tini Gessler (16 agosto), Mamhood (18 agosto), Kawabonga Party (19 agosto), Tropico (20 agosto), Willie Peyote (21 agosto), Metempsicosi (23 agosto), Lucilla (25 agosto), il Closing Party (28 agosto).





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Main Partner del Parco Gondar 2024 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo e Main Sponsor Glo; sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Raee, Ticketsms.





Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





