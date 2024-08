'Revolution!', lunedì 19 agosto debutto ad Avetrana per l'evento targato Taberna Libraria

AVETRANA (TA) - Reduce da un tour eccezionale in giro per la provincia di Brindisi la Taberna Libraria di Latiano si accinge a vivere un nuovo appuntamento con Revolution, una travolgente rivoluzione!!! la convinta ed entusiasmante forma che il contenitore culturale ha inteso conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format "Accordi…amo…ci". L’evento esclusivo che riaccende la macchina del tempo con cui gli spettatori sono traghettati tra ricordi, eventi e momenti storici con curiosità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori raggiungerà la provincia di Taranto ritrovando alla conduzione il giornalista brindisino Nico Lorusso affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie. - Reduce da un tour eccezionale in giro per la provincia di Brindisi la Taberna Libraria di Latiano si accinge a vivere un nuovo appuntamento con Revolution, una travolgente rivoluzione!!! la convinta ed entusiasmante forma che il contenitore culturale ha inteso conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format "Accordi…amo…ci". L’evento esclusivo che riaccende la macchina del tempo con cui gli spettatori sono traghettati tra ricordi, eventi e momenti storici con curiosità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori raggiungerà la provincia di Taranto ritrovando alla conduzione il giornalista brindisino Nico Lorusso affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie.





Revolution torna quindi lunedì 19 agosto presso la Piazzetta Chiesa Madre ad Avetrana a partire dalle ore 21:00, inserita nella rassegna Griot, giunta alla 23a edizione, una serata organizzata per volontà dell’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco.





La versione 2.0 di quel rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità degli anni Sessanta e Settanta, ritorna quindi impreziosito, per l’occasione, da sfavillanti e sorprendenti novità dal mondo del cinema, della Tv, dell’arte e soprattutto della musica. Il tutto condito con quella ricerca musicale e rigorosamente d’annata proposta, con un nuovo e rivisto programma, proposto dal vivo. Distinti e rivoluzionari obiettivi quindi per il nuovissimo appuntamento della rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Reale Mutua di F.e M. Calò.





Per info: 3384308881 e 3497185690