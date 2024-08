Ritorna il Teenage Dream al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

Dopo il successo dei due appuntamenti dello scorso anno, questa edizione vedrà sul palco ospiti d'eccezione: gli Zero Assoluto, con le loro hit più famose, e Laura Esquivel, la vera Patty de Il Mondo di Patty, che riporteranno il pubblico indietro nel tempo, facendo rivivere le emozioni della loro adolescenza.

Un'esperienza immersiva tra musica, arte e natura

Il Parco Gondar offre grandi spazi verdi ideali per un’esperienza immersiva a 360°. Oltre alla musica, il festival dedica ampi spazi all'aperto all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Le collaborazioni con grandi marchi animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival in ogni angolo del Parco Gondar.

Collaborazioni e sponsor

Main Partner: Regione Puglia

Regione Puglia Title Sponsor: Raffo

Raffo Main Sponsor: Glo

Glo Sponsor: Jägermeister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Raee, Ticketsms

Mobilità sostenibile con BusForFun

Tra i partner del festival ritorna anche BusForFun, che offre un modo comodo, sicuro e sostenibile per raggiungere tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar. È possibile prenotare un posto in bus per viaggiare senza stress e in sicurezza.

Informazioni e aggiornamenti

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, è possibile contattare:

Gallipoli: un connubio di musica e bellezze naturali

Gallipoli, conosciuta per la sua vivace scena musicale e la splendida costa, offre un ambiente naturale unico che rende ogni concerto un'esperienza indimenticabile. La città, situata tra il mare cristallino e il verde della campagna, permette ai visitatori di godere di concerti live all'aperto in una cornice suggestiva. Oltre alla musica, Gallipoli invita a esplorare le sue bellezze architettoniche, a rilassarsi in spiaggia, a fare escursioni sotto costa e a gustare le prelibatezze locali nei numerosi ristoranti e bar che costellano le antiche mura della città vecchia.

Non perdere l’occasione di partecipare a un evento che combina la bellezza della natura con la potenza della musica e dell’arte, creando ricordi indimenticabili sotto le stelle di Gallipoli.