'Confini 2024', un’intera notte per accendere la speranza

CORSANO - Da qualche anno uno scalmanato gruppo di giovani ha portato a Corsano una piccola rivoluzione, chiamata Contrabbando Speranza. Una ventata di aria fresca (e oggi ce ne vorrebbe più che mai) alimentata da un folto gruppo di ragazzi e ragazze tra i venti e i trent’anni che hanno scelto di unire le proprie forze e visioni per creare un dialogo sul tema dello spopolamento e della restanza nel nostro territorio. Giovani salentini che hanno scelto di rimanere o tornare, lanciando un messaggio chiaro: contrabbandare resistenza, per alimentare speranza.Come da consuetudine l’associazione, nata da questo sentimento collettivo, organizza ogni estate l’evento Confini, una manifestazione durante la quale, oltre a dare spazio a numerosi artisti, si toccano tematiche chiave legate all’evoluzione del Capo di Leuca e territori marginali o periferici, attraverso dibattiti, confronti e attività laboratoriali.Quest’anno l’evento avrà luogo durante la notte di San Lorenzo, un momento catartico, fatto di desideri e speranze. Una notte simbolica, scelta per propiziare i desideri dei numerosi giovani che partecipano ogni anno all’evento e di tutti quelli che si impegnano nella sua realizzazione.Per la prima volta Confini durerà un’intera notte, a partire dalle 20.30 del 10 agosto fino all’alba dell’ 11 agosto. Si terrà nella suggestiva cornice di Santa Maura a Corsano.Il programma è ricchissimo e prevede:Inizio alle 20.30 con la travolgente performance di Maristella Martella, maestra di pizzica e taranta, che vi condurrà in un vortice di tradizione e passione. Alle 22.00 il palco vedrà l’ospite più atteso della serata: Tricarico, cantautore conosciuto per brani come “Io sono Francesco” e “Vita Traquilla, artista che ha partecipato numerose volte a Sanremo, vincendo anche il Premio della Critica. A seguire si alterneranno sul palco i Zingarua con la loro world music di matrice balcanica e successivamente lasceranno spazio ai Mombao, duo fattosi notare durante X-Factor, che mescola tradizione folk e sperimentazione elettronica.Ma la notte è ancora lunga e all’1.00 arriva anche il dj set di Ape in Funky Garage e Temple, mentre sul palco principale si avvicenderanno band locali fino a tarda notte.All’alba, arriverà infine la magia del pianoforte, a incantare saranno le note di Roberto Esposito accompagnato dalla voce di Alessia Agosto.Ma Confini non è solo musica. Durante la serata potrete ammirare esposizioni pittoriche e fotografiche di artisti locali e osservare le stelle scoprendone i segreti grazie al gruppo GAS, Gruppo Astrofili del Salento.L’evento è accompagnato da un mercatino di produttori locali, stand gastronomici per degustare i sapori tipici della cucina salentina in un’atmosfera conviviale. L’iniziativa per forte volontà degli organizzatori è completamente ecosostenibile e plastic free.Confini 2024 è un evento completamente gratuito e accessibile a tutti.