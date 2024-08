Rocchetta premia Michele Placido e incendia il Castello

Il 10 agosto, alle ore 22, in Piazza Di Lascia si svolgerà il primo appuntamento con il “Festival del Pensiero”, rassegna giunta alla sua terza edizione a cura dell’Associazione Club Liberal Monti Dauni. Domenica 11 agosto, grande appuntamento per la ventunesima edizione del “Premio Officinema”: dalle 20.30, in Piazza Marco Pedoca, con Michele Placido e Carmine Padula. Per l’attore e regista originario di Ascoli Satriano il 2024 segna i 40 anni dalla messa in onda de “La Piovra”, avvincente saga televisiva sul dramma della mafia, antesignana delle moderne serie tv. Assieme a Michele Placido sarà premiato Carmine Padula, compositore e pianista, autore di numerose colonne sonore per il grande e il piccolo schermo.





Nella stessa serata, ma alle ore 22, sarà di scena la seconda giornata del Festival del Pensiero. Spazio ai sapori del territorio il 13 agosto con la “Sagra del Cinghiale” che prenderà il via alle ore 21 in Piazza Di Lascia. Il 14 agosto, alle ore 21, in Piazza Aldo Moro saranno protagonisti coraggio e talento con “La Corrida del Sud”. Il 15 agosto, stessa piazza per il concerto della cover band dei Coldplay. Il 16 agosto, doppio appuntamento: alle 21.30 la presentazione del libro “Il tratturo del Re” di Antonietta Torchella; alle 22.30, in Piazza Aldo Moro, la Festa dell’Emigrante con il Rocchetta in Jazz e le sonorità di Square Saxophone Quartet e Mediterraneo Jazz Trio. Lo “Station Party 3.0” si terrà il 17 agosto, mentre “La Notte Bianca” il 19 agosto avrà come protagonista assoluta Regina e la sua dance anni ’90. Ancora un doppio appuntamento il 20 agosto con il Baby Party alle 18 in Piazza Aldo Moro e, a partire dalle ore 19 in Piazza Di Lascia, Piero Mieli presenterà il suo libro “In Puglia”.





Durante l’evento Laura Marchetti terrà una Lectio Magistralis sulla straordinaria valenza della vita e delle opere di Maria Teresa di Lascia. Particolarmente attesa e spettacolare è la Giornata Medievale, che si terrà il 23 agosto con il corteo storico, il palio e il suggestivo momento dell’incendio del Castello. Il 31 agosto la chiusura in grande stile del calendario di appuntamenti con “Rocchetta in Jazz”. Il “Rocchetta Estate 2024” si inserisce nell’alveo del progetto di valorizzazione e promozione sociale, turistica e culturale finanziato dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europa nell’ambito del PNRR.

