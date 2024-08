Salento Book Festival: domani a Collepasso (Le) con Massimo Bray, Fefè De Giorgi e Marilù Lucrezio

LECCE - Massimo Bray con il volume “Raffaella Carrà” (Treccani) intervistato dalla corrispondente Rai da Bruxelles Marilù Lucrezio, Fefè De Giorgi con il libro “Egoisti di squadra” (Mondadori) e Luciana Littizzetto con il suo “Io mi fido di te” (Mondadori). Ecco i protagonisti dei prossimi appuntamenti del Salento Book Festival.“La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori”, che prosegue poi fino a fine settembre, lunedì 19 agosto fa tappa al Palazzo Baronale di Collepasso. Alle ore 20.30 si parte con un focus su una delle icone della tv italiana e non solo. Il direttore generale Treccani, dialogando con la giornalista Marilù Lucrezio, il volume dedicato a Raffaella Carrà della nuova collana dedicata ai Miti italiani, quegli uomini e quelle donne protagonisti della vita artistica, economica, imprenditoriale e culturale del Paese che hanno lasciato un segno innovando la società e contribuendo a costruire la memoria collettiva. Veri e propri ‘miti’, appunto, i cui gesti e modi di dire sono incisi nel nostro immaginario e sono entrati a far parte della nostra identità culturale. Miti Italiani è una collana costituita da narrazioni fotografiche coinvolgenti, emozionanti e divertenti, e improntata su una riflessione visiva che esalta il ruolo decisivo di questi personaggi nel modellare l’Italia come la conosciamo oggi.