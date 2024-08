Serie B: Il Bari cede 1-3 alla Juve Stabia al San Nicola

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di andata del campionato di Serie B, il Bari è stato sconfitto per 1-3 dalla Juve Stabia nello stadio San Nicola. Una partita che ha visto i biancorossi tentare di affermarsi in casa, ma i campani hanno dimostrato maggiore concretezza sotto porta.Nel primo tempo, il Bari ha avuto un'occasione per passare in vantaggio al 7', con Sibilli che è andato vicino al gol, ma senza successo. La Juve Stabia, però, non ha tardato a reagire e al 24' ha trovato la rete dell'1-0 grazie a un colpo di testa di Bellich, ben servito da un calcio d'angolo battuto da Mosti. Nonostante un'altra chance per il Bari al 33' con Lasagna che ha sfiorato il gol, la squadra di casa è andata negli spogliatoi sotto di due reti. Al 45', infatti, Folino ha siglato il raddoppio con un altro colpo di testa, ancora su assist di Mosti, mettendo in difficoltà la difesa pugliese.Nel secondo tempo, il Bari ha cercato di recuperare, ma senza successo. Al 6', Lasagna non è riuscito a schiacciare in porta un colpo di testa che poteva riaprire la partita. Al 35', la Juve Stabia ha chiuso virtualmente l'incontro con il gol del 3-0, segnato da Artistico con un preciso tocco al volo di destro. Solo nei minuti di recupero, al 93', il Bari è riuscito a segnare il gol della bandiera con Ricci, che ha finalizzato un rasoterra su assist di Dorval.Il Bari avrà ora l'opportunità di riscattarsi nella seconda giornata di campionato, in programma venerdì 23 agosto alle 20:30, quando affronterà il Modena allo stadio Braglia. Una partita che si preannuncia importante per i pugliesi, chiamati a trovare i primi punti della stagione.