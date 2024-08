Puglia: caldo intenso pronto finalmente a concedere una tregua? In arrivo piogge e calo delle temperature

BARI - Dopo i giorni roventi di Ferragosto, con Bari ancora oggi sotto 'bollino rosso' per le elevate temperature, i prossimi giorni potrebbero finalmente riservare un cambio di scenario tanto atteso. Già a partire dal weekend, infatti, il caldo estremo dovrebbe lasciare spazio a un tempo più instabile.Secondo Gaetano Genovese, esperto di 3bmeteo, "un fronte di aria fredda proveniente dall’artico groenlandese raggiungerà il Mediterraneo durante il prossimo fine settimana, causando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulla Puglia, dove sono attesi rovesci e temporali. Contestualmente, si assisterà ad un generale calo delle temperature sia nei valori massimi sia nei valori minimi. Le temperature rientreranno nelle medie tipiche per il periodo".Nel dettaglio, la giornata di sabato sarà ancora caratterizzata da tempo stabile e caldo, ma dal pomeriggio di domenica le prime precipitazioni cominceranno a interessare il foggiano, le Murge e il tarantino, estendendosi gradualmente al resto della regione. Lunedì sarà una giornata di marcata instabilità, con rovesci e temporali su tutte le province, e non si escludono fenomeni grandinigeni di forte intensità. La fase instabile proseguirà tra martedì e mercoledì, con nuovi rovesci. Un miglioramento è atteso a partire da giovedì.Per quanto riguarda Bari, l’esperto prevede un graduale peggioramento del tempo a partire da domenica, con un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche acquazzone in serata. Lunedì sarà una giornata instabile, con rovesci e temporali per gran parte del giorno. Da mercoledì, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in calo: le massime non dovrebbero superare i 27°C/28°C tra lunedì e giovedì.In sintesi, il caldo soffocante sembra pronto a concedere una tregua, con piogge e un abbassamento delle temperature in arrivo, per un Ferragosto che si chiuderà con un clima più fresco e variabile.