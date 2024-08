Serie B: il Bari pareggia 1-1 con il Sassuolo al San Nicola

Ssc Bari fb

Nella terza giornata di andata di Serie B, il Bari ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo al "San Nicola". La partita è stata ricca di emozioni e colpi di scena, con i biancorossi che hanno sfiorato più volte il gol. Al 6', Sibilli ha colpito il palo di spalla, mentre al 19' il Sassuolo è passato in vantaggio grazie a Thorsvedt, che ha segnato di destro su assist di Tojan. Pucino ha risposto subito dopo, ma senza riuscire a segnare.Al 35', gli emiliani sono rimasti in dieci per l'espulsione di Lovato, che ha commesso un fallo su Lasagna. Nel secondo tempo, il Bari ha visto due gol annullati: uno a Mantovani al 5' per fuorigioco e uno a Novakovich al 23', a causa di un fallo di mano di Manzari confermato dal VAR.Il pareggio dei biancorossi è arrivato solo al 93', con Lasagna che ha segnato al volo su assist di Sgarbi, regalando il primo punto stagionale al Bari. La squadra di Moreno Longo tornerà in campo sabato 31 agosto, quando affronterà la Sampdoria al "Luigi Ferraris" alle 18:00.