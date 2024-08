Il Borgo antico di Bisceglie si mobilita per la cultura

Libri nel borgo antico si conferma anche quest’anno grande spazio culturale e importante opportunità per esprimere la propria idea letteraria, laddove anche il pubblico può scegliere lo scrittore e l’argomento più interessante da ascoltare nella piazza e nell’ora a lui dedicata. E’ un Festival che accoglie autori nella convinzione che la pluralità di pensiero e l’eterogeneità degli argomenti siano grande risorsa di libertà e di democrazia.





Attesa è la ricerca del Saggio “Tra codice e Cuore” di Italia Buttiglione ediz. Nulla die, dedicata alla descrizione del vero Codice dei viventi, inteso come modello etico di Giustizia sociale, un tema attuale e stimolante a livello etico-sociale e giuridico. Tali linee del Saggio saranno presentate dalla scrittrice domenica 1° settembre alle ore 19.00 nella splendida cornice della Piazza Tre Santi di Bisceglie con la moderazione del dott. Francesco Ronzulli e con la presenza straordinaria della dott.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi, poetessa, psicologa-psicoterapeuta. Ma l’attesa più auspicata è la partecipazione di una moltitudine di persone in ciascuna giornata della manifestazione.

BISCEGLIE - E’ giunto alla sua 15esima edizione il Festival letterario “ Libri nel Borgo antico” di Bisceglie, una manifestazione da realizzarsi dal 30 agosto al 1° settembre in tutte le piazze del borgo. E’ una festa dedicata alla cultura per appassionati lettori e per chi è interessato all’ascolto di tematiche culturali. Gli incontri coinvolgono 50 case editrici e 150 scrittori, provenienti da vari territori della Puglia. Indice di una Città che vuole crescere sarà la lodevole presenza di oltre 400 giovani che si alterneranno per collaborare e sponsorizzare le opere dei vari autori.