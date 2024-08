Serie B: il Bari perde 2-1 col Modena al Braglia

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo, al 5', espulso l'allenatore del Modena Bisoli per proteste. All' 8' Obaretin dei Pugliesi non ha concretizzato una buona occasione. Al 18' gli emiliani sono passati in vantaggio con Pedro Mendes di testa su cross di Palumbo. Al 37' Lulic dei galletti di testa non è riuscito a schiacciare di testa in porta.





Seconda sconfitta consecutiva della squadra di Moreno Longo dopo quella per 1-3 con la Juve Stabia al "San Nicola". Nella terza giornata di andata il Bari giocherà martedì 27 agosto alle 20,30 contro il Sassuolo al " San Nicola".

Nella seconda giornata di andata di Serie B il Bari ha perso 2-1 con il Modena al "Braglia". Nel primo tempo al 2' Sibilli dei biancorossi è andato vicino al gol. Al 4' Caldara degli emiliani ha sfiorato la rete. Al 17' il Bari è passato in vantaggio con Novakovich, tocco di destro. Al 45 ' il Modena ha pareggiato per merito di Palumbo su rigore concesso per un fallo di Vicari su Gliozzi.