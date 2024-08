Ostuni, Depsa riceve ufficialmente il primo Premio 'Giornale di Puglia Italia Love Tv Award'

OSTUNI (BR) - Salvatore De Pasquale, in arte Depsa, ha ricevuto ufficialmente, nella serata di venerdì 23 agosto 2024 ad Ostuni, il primo Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" dalle mani del direttore di Italia Love Tv e giornalista del Giornale di Puglia, Daniele Martini.





Il "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" nasce per premiare le personalità del mondo della televisione, del cinema, della radio, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e di chi ha portato in alto i valori della nazione intera. E' stato creato da Vito Ferri (direttore ed editore del Giornale di Puglia) e Daniele Martini (direttore responsabile di Italia Love Tv). Questa la motivazione del premio per Depsa: "Le sue parole, la sua musica e i programmi televisivi di cui è stato autore hanno rappresentato da sempre i valori della nostra Italia. A lui gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto".





"Come direttore del Giornale di Puglia seguo Depsa da tempo con grande interesse e sono felice di premiarlo tramite il nostro Daniele Martini" ha dichiarato Vito Ferri, direttore ed editore del Giornale di Puglia.





"E' stata davvero una grandissima emozione aver premiato il grande Depsa. Per me é un mito, colui che mi ha fatto amare ancora di più la musica e la televisione" ha dichiarato Daniele Martini, direttore di Italia Love Tv.





"Porto il mio saluto di stima e di ringraziamento al grande Depsa per il contributo all'arte e alla TV che ha dato in tantissimi anni all'Italia e al mondo intero" ha dichiarato, infine, Nico Lorusso, vicedirettore Italia Love Tv.