Serie B: Valerio Mantovani è un nuovo difensore del Bari

NICOLA ZUCCARO - Il Bari ha acquistato dall'Ascoli Calcio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Mantovani. Il difensore ha raggiunto nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto 2024 il capoluogo pugliese per aggregarsi al gruppo biancorosso e mettersi a disposizione di Mister Longo. Nato a Roma il 18 aprile 1996, entra nel settore giovanile della Roma a 10 anni e vi resta fino al 2013, anno nel quale passa alla formazione Primavera del Torino con cui vince uno Scudetto e una Supercoppa di categoria con l'attuale allenatore del Bari in panchina. Nel 2016, Mantovani fa il suo esordio con la maglia della Salernitana: con i campani giocherà ben 84 partite in Serie B. Nella stagione 2012-2022 viene ceduto in prestito all'Alessandria (22 presenze e 1 gol) dove ritrova nuovamente Moreno Longo. Dal 2022 al gennaio 2024 gioca 46 partite, sempre in B, con la maglia della Ternana, chiudendo la seconda parte della passata stagione all'Ascoli con 16 presenze, 1 gol e 1 assist. L'arrivo di Mantovani al Bari costituisce un rinforzo importante per la difesa biancorossa, apparsa debole nelle amichevoli precampionato.