Serie C: il Monopoli vince 2-0 con la Turris al Liguori

- Nella prima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli ha vinto 2-0 con la Turris al "Liguori". Nel primo tempo al 5' i pugliesi sono passati in vantaggio con Vazquez di testa su cross di Scipioni. Al 15' Porro dei campani e ' andato vicino al gol. Al 34' i biancoverdi hanno raddoppiato per merito di Pace, tocco al volo. Nel secondo tempo al 5' Borrello dei pugliesi ha sfiorato la rete. Al 34' Grandolfo dei biancoverdi non ha concretizzato una buona occasione. Nella seconda giornata di andata il Monopoli giocherà Sabato 31 agosto alle 20,45 con il Sorrento al "Veneziani".