Ostuni, la Fenailp denuncia disagi alle attività commerciali per un continuo blackout alla rete elettrica

Lubes (Presidente Regionale Fenailp Puglia): "L'Enel deve garantire il servizio"





OSTUNI (BR) - Da settimane ad Ostuni sono diverse le segnalazioni per alcuni disservizi legati all’erogazione di energia elettrica. Locali in diverse zone del centro storico che hanno dovuto fronteggiare questa inaspettata problematica nel pieno della stagione turistica.





"Anche nelle ultime ore ci sono giunte segnalazioni di disagi diffusi per gli operatori commerciali del centro storico a causa di black out alla rete elettrica. Nel cuore della stagione turistica le attività hanno dovuto fronteggiare guasti non dipesi della loro volontà, con i gravi riflessi economici di mancato incasso. Già a cavallo dei giorni di Ferragosto – sottolinea il vicepresidente della Fenailp Mimmo Lubes - si erano verificate situazioni simili a danni di tanti esercenti di piazza della Libertà, ma anche di zone adiacenti come quelle del Monumento ai caduti». Dall’associazione degli imprenditori i timori per quello che potrà accadere anche negli ultimi giorni della stagione turistica".





"Purtroppo ogni anno ci ritroviamo a denunciare queste circostanze che ormai da troppo tempo caratterizzano la stagione estiva ad Ostuni, soprattutto tra Ferragosto ed il periodo delle festività di Sant’Oronzo. Problemi atavici, senza una soluzione. Le nostre non sono polemiche strumentali, ma sono richieste di maggiore attenzione per il territorio da parte di chi è responsabile, l’Enel, di garantire questo servizio. Serve chiarezza e soprattutto rispetto – ha dichiarato Lubes - per chi a fatica continua in un momento storico porta avanti le proprie attività garantendo decine di posti di lavoro".