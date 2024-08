Serie A: il Lecce perde 2-0 con l'Inter al Meazza

Nel secondo tempo al 3' Thuram della squadra di Simone Inzaghi per poco non è riuscito a segnare. Al 22' Krstovic dei giallorossi pugliesi di testa non è riuscito a schiacciare in porta. Al 24' l' Inter ha raddoppiato per merito di Calhanoglu su rigore concesso per un fallo di Gaspar su Thuram. Al 32' Arnautovic dei nerazzurri ha sfiorato il terzo gol.





Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Luca Gotti dopo quella per 0-4 con l' Atalanta al "Via del Mare". Nella terza giornata di andata di Serie A il Lecce giochera ' sabato 31 agosto alle 18,30 con il Cagliari al "Via del Mare".

Nella seconda giornata di andata di Serie A il Lecce ha perso 2-0 con l'Inter al "Meazza". Nel primo tempo al 6' i nerazzurri sono passati in vantaggio con Darmian di testa su cross di Di Marco. Al 14' Barella dell' Inter e ' andato vicino al gol. Al 20' Krstovic dei salentini ha sfiorato la rete. Al 45' Rafia del Lecce di destro non ha inquadrato la porta.