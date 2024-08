Serie A: il Lecce sfiderà il Cagliari al Via del Mare

Nella terza giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18,30 il Cagliari al “Via del Mare”. I salentini dovranno vincere per restare in corsa verso la salvezza, i sardi cercheranno il successo per rilanciarsi dopo il pareggio 1-1 con il Como alla “ Unipol Domus Arena”. Nel Lecce giocheranno come esterni Pierret e Morente, regista Rafia, in attacco Dorgu e Krstovic. Nel Cagliari agiranno sulle fasce Prati e Marin, trequartista Augello, in avanti Luvumbo e Piccoli. Arbitrerà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Lecce, il 6 gennaio 2024, il Cagliari riuscì a pareggiare 1-1. Nel primo tempo i giallorossi pugliesi passarono in vantaggio al 31’ con Gendrey e nel secondo tempo i sardi pareggiarono al 23’ per merito di Oristanio.