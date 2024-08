Il cece di Nardò, fiore all’occhiello della produzione agricola neretina, si pone come protagonista assoluto di una ricca varietà di piatti capaci di esaltarne le qualità uniche e distintive. Dai sapori antichi e genuini della cucina tradizionale, come l’intramontabile “ciciri e tria” e il croccante “cece fritto” servito in modalità street food, alle rivisitazioni moderne di grandi chef, il percorso gastronomico promette un viaggio sensoriale che risveglierà i palati di tutti i visitatori. Tutto ciò si svolgerà nella cornice magica e suggestiva del centro storico di Nardò, che con le sue stradine e piazze si trasformerà in un vero e proprio teatro del gusto.



Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, un ricco programma di spettacoli. Alle ore 21:00, presso il Chiostro dei Carmelitani, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Aria Fritta”, un’esibizione imperdibile che unirà comicità e riflessione in un’atmosfera intima e suggestiva. A seguire, alle ore 22:15, la festa si sposterà in Piazza Salandra, dove la musica coinvolgente e travolgente del concerto di pizzica de “I Trainanti” animerà la piazza e farà ballare tutti i presenti al ritmo della tradizione salentina.



L’evento è curato con la direzione operativa dello chef e giornalista Massimo Vaglio, con il coordinamento di Antonio Santoro e Gabriele Vaglio, prodotto da Diotimart , Comune di Nardò, Lele Manieri consigliere delegato allo spettacolo e attivita’ produttive, Giuseppe Alemanno Assessore al Turismo, Alessandra Prete Consigliera comunale e sostenuto da Fondazione con il Sud.



L’appuntamento è per sabato 31 agosto, alle ore 20:00, a Nardà in Piazza Salandra per vivere una giornata indimenticabile all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità.

NARDÒ – Il 31 agosto 2024 arriva la tanto attesa prima edizione della Sagra del Cece di Nardò, un evento imperdibile per tutti gli amanti delle tradizioni enogastronomiche e della cultura pugliese. Questa straordinaria manifestazione rappresenta l’occasione ideale per celebrare e valorizzare il cece di Nardò, una vera eccellenza locale insignita del prestigioso riconoscimento di Pat (Prodotto agroalimentare tradizionale) nel 2017, grazie all’iniziativa e all’impegno dello chef di fama, Massimo Vaglio.