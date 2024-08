Serie A: il Lecce sfiderà l'Inter al Meazza

Nell' Inter agiranno sulle fasce Calhanoglu e Mkhitaryan,trequartista Di Marco, in avanti Thuram e Lautaro Martinez. Arbitrera ' Davide Di Marco della sezione di Ciampino in provincia di Roma. Nell' ultimo precedente nella massima serie a Milano, il 23 dicembre 2023, l' Inter vinse 2-0 con le reti realizzate nel primo tempo al 43' da Bisseck e nel secondo tempo al 33' da Barella.

Nella seconda giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 20,45 l' Inter al " Meazza". I salentini dovranno ottenere un risultato positivo per restare in corsa verso la salvezza. I nerazzurri cercheranno di vincere per rilanciarsi dopo il pareggio 2-2 con il Genoa al " Luigi Ferraris" nella prima giornata. Nel Lecce giocheranno come esterni Coulibaly e Banda, regista Rafia, in attacco Krstovic e Dorgu.