Torna Bisceglie En Blanc, tutte le novità dell’edizione 2024

BISCEGLIE - L’emozione di una sera d’estate vista mare, con una bella atmosfera di festa e convivialità, tra musica e divertimento, senza dimenticare la solidarietà. Il dress code, rigorosamente bianco, aggiunge un tocco di raffinatezza unendosi agli allestimenti sempre a tema, curati con creatività. È questa la ricetta semplice ma ormai consolidata di Bisceglie En Blanc, l’evento organizzato dall’Associazione Pro Artibus di Molfetta si rinnova anche quest’anno, con appuntamento fissato sul waterfront di Bisceglie in via Nazario Sauro per martedì 27 agosto a partire dalle ore 20.30.Il lungomare biscegliese diventerà ancora una volta la suggestiva location per una cena a cielo aperto tutta in bianco, dagli abiti alle tavolate, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e magici dell’estate biscegliese. L’iniziativa, inserita nel cartellone ufficiale dell’estate e presentata in anteprima alla scorsa BIT – Borsa Internazionale del Turismo a Milano, vede come partner istituzionali il Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi, Confcommercio Bisceglie, Camera di Commercio di Bari e la Pro Loco di Bisceglie, con il coinvolgimento anche di numerosi sponsor privati che supportano l’evento.«Siamo lieti che ancora una volta Bisceglie – dichiara il sindaco Angelantonio Angarano – sia la cornice prescelta per questo evento che celebra la gioia dello stare insieme. Anche per questa nuova edizione, tra gli appuntamenti conclusivi del nostro cartellone estivo, non mancherà la nostra presenza. Con grande entusiasmo abbiamo sostenuto questa iniziativa che rappresenta una bella opportunità anche per il turismo, amplificando il fascino speciale del nostro lungomare».Le iscrizioni a Bisceglie En Blanc sono terminate nei giorni scorsi: l’evento è già sold out con oltre 1000 partecipanti, a dimostrazione dell’entusiasmo per un’iniziativa molto amata e di sicuro successo. Del resto il format della cena in bianco è diventato ormai una tradizione conosciuta in tutto il mondo: dall’originale Dîner en blanc nato a Parigi nel 1988, l’appuntamento si conferma un must anche per l’estate biscegliese.I sorrisi si incontrano, tra il tintinnio dei calici alzati in festa per brindare e le conversazioni che si intrecciano, in un’atmosfera total white e con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Niente plastica, niente carta, nessun prodotto usa e getta. I commensali scelgono e portano con sé tutto il necessario per allestire le tavolate: bicchieri di vetro, posate, stoviglie, tessuti e addobbi ad hoc, per condividere una magica serata con amici, familiari, colleghi. Anche il cibo viene portato da casa, preparato e condiviso in tavola, oppure i partecipanti possono aderire alle varie opzioni di menù preposte dal servizio catering. Sono ben nove i ristoranti convenzionati con la possibilità di scegliere tra numerose proposte, ma sono davvero tanti i partecipanti che hanno deciso di puntare tutto sul fai da te, occupandosi della mise en place e delle portate.Dal tavolo più intimo, con solo due persone, alla più grande tavolata dell’evento, a cui siederanno ben 110 persone, la cena En Blanc diventa anche una tavolozza di creatività per l’allestimento scenografico: dalle eleganti tovaglie con pizzi e merletti ai servizi in ceramica più raffinati, dai fiori rigorosamente bianchi agli outfit a tema. E proprio gli outfit dei convitati e l’organizzazione della mise en place saranno in lizza per il contest ufficiale che premierà diverse categorie: miglior outfit femminile En Blanc, miglior outfit maschile En Blanc, miglior outfit enfant En Blanc, miglior allestimento tavolo En Blanc, premio primi iscritti, premio tavolo più numeroso, premio tavolo più piccolo.Novità di quest’anno è l’introduzione di una speciale giuria tecnica che avrà il compito di selezionare i vincitori: Sabrina Laurora, creative & fashion consultant, Luigi De Nicolo, Luxury Event & Wedding Planner e la giornalista e conduttrice di TG e trasmissioni di Telenorba, presidente di Divine del Sud, Francesca Rodolfo, che anche per questa edizione sarà madrina della serata.Per l’edizione 2024 di Bisceglie En Blanc ospite musicale sarà Matteo Borghi che insieme alla sua band di 4 elementi (batteria, tastiere, basso e chitarra) si esibirà in uno spettacolo coinvolgente ed emozionante. La selezione musicale che accompagnerà la serata sarà a cura dei dj FERPIER e Ignazio Ricchiuti (resident presso Lido La Conchiglia di Bisceglie).A Tommaso Amato il compito di presentare l’evento e guidare i partecipanti nel ricco palinsesto di intrattenimento, fino all’ultimo brindisi sotto le stelle.Per cristallizzare in uno scatto i momenti più belli della serata, infine, sarà presente la fotografa ufficiale dell’evento Cristina Pellegrini.Anche quest'anno la serata En Blanc sosterrà un progetto sociale della città. A beneficiarne quest'anno sarà la Fondazione ANT "Franco Pannuti" di Bisceglie. L'Associazione Nazionale Tumori garantisce assistenza a tutti coloro che ne fanno richiesta, portando gratuitamente a casa del malato un'assistenza socio-psico-sanitaria completa, oltre che tutte le cure mediche necessarie e gli ausili sanitari.Un’altra iniziativa che anima la città è il contest Vetrina En Blanc rivolto a tutte le attività commerciali di Bisceglie, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Partecipare è gratuito e semplicissimo: basta allestire un angolo del negozio o una vetrina “En Blanc” esponendo prodotti che potrebbero interessare ai potenziali partecipanti alla serata, tutto a tema “En Blanc”, e inviare una foto che sarà pubblicata sui canali social della manifestazione. La vetrina che entro il 25 agosto otterrà più like riceverà un invito gratuito per due persone ospiti del tavolo organizzatori.In occasione di Bisceglie En Blanc 2024, via Nazario Sauro sarà chiusa al traffico nella giornata del 27 agosto dalle ore 13.00 fino sino alle ore 02.00 del giorno successivo. A tutti i partecipanti sarà inviata una e-mail con tutte le informazioni utili per raggiungere in auto l’area dell'evento e per le attività di carico/scarico.Saranno disponibili due aree parcheggio riservate ai partecipanti e al pubblico della serata: Parcheggio Salnitro in via del Mulino a Vento, 12 e Parcheggio Conca dei Monaci in via della Libertà.«Chiediamo ai partecipanti di raggiungere possibilmente a piedi la location dell’evento – aggiungono gli organizzatori - in modo tale da non ingolfare la viabilità urbana e per evitare lunghi giri alla disperata ricerca di parcheggi. Sarà sicuramente una serata emozionante e faremo di tutto per goderla al massimo della serenità e dell’allegria».