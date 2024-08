Specchia, al via la 18/a edizione della Notte Bianca

SPECCHIA - Anche quest’anno l’attesissimo ritorno de La Notte Bianca di Specchia, giunta alla sua diciottesima edizione, pronta ad animare il centro storico della città con un programma non-stop di 12 ore e tanti appuntamenti dedicati all'arte, alla cultura, alla musica e alla famiglia. L’appuntamento è fissato come sempre al 12 agosto prossimo, data ormai consolidata che ricorda l'antica leggenda della fondazione della città nel 54 a.C., riconfermata anche quest'anno dallo staff organizzativo composto dalla Pro Loco Specchia, dall’Amministrazione Comunale e dalle agenzie MP Company e PM Eventi, da mesi al lavoro per mettere a punto l’intero programma di iniziative e le novità che caratterizzeranno la manifestazione.Tra gli eventi di questa speciale edizione, il live degli artisti Colapesce e Dimartino, special guest della manifestazione. Due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio, Colapesce e Dimartino hanno lasciato un segno indelebile sia con i loro rispettivi percorsi solisti, dalla Targa Tenco “come miglior opera prima” per il debutto di Colapesce al brano “Il mondo è Nostro” scritto da Dimartino per Tiziano Ferro, che insieme con le prestigiose collaborazioni con artisti come Ornella Vanoni, Luca Guadagnino, Cerrone, Fabri Fibra. Sono poi tornati sul palco dell’Ariston con “Splash”cui è seguito lo straordinario successo del brano “Musica Leggerissima” e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro), brano che ha segnato il 2021 conquistando pubblico e critica. A Ottobre 2023 è uscito il singolo “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo”, primo estratto dal nuovo album “Lux Eterna Beach”."La Notte Bianca compie 18 anni e per tutti noi è motivo di grande orgoglio assistere al raggiungimento di questo importante traguardo per una ‘creatura’ a cui ogni specchiese è fortemente affezionato.” – dichiara Antonella Ungaro, Presidente Pro Loco Specchia - “Sentiamo l'emozione di un'edizione che resterà sicuramente nella storia dell'evento e per questo ci stiamo preparando al meglio, per organizzare una grande festa all’insegna di tanti spettacoli coinvolgenti per tutte le età che coinvolgeranno l'intero Borgo fino alle prime luci dell'alba"."Siamo giunti alla diciottesima edizione della Notte Bianca di Specchia, un evento che celebra l’arte, la cultura, la storia, la musica e l'intrattenimento, ma soprattutto la nostra gioia di vivere. Il 12 agosto, le strade del nostro incantevole borgo si animeranno di spettacoli, mostre e performance che ci faranno riscoprire la bellezza e la vitalità del nostro patrimonio. Sarà una notte magica, piena di emozioni e sorprese, che ci unirà in un abbraccio collettivo di festa e condivisione. Vi invito a partecipare numerosi e a vivere insieme con noi questa straordinaria notte." - afferma Anna Laura Remigi, Sindaco di SpecchiaDi seguito il Programma de “La Notte Bianca di Specchia – XVIII Edizione”PIAZZA DEL POPOLO22:00 - 22:15 | Inaugurazione XVIII Edizione22:15 - 23:00 | Intrattenimento Ciccio Riccio23:00 - 01:00 | Officina Zoè in concerto01:00 - 01:30 | Intrattenimento Ciccio Riccio01:30 - 03:30 | Cesare Dell’Anna QuintedPARCHEGGIO VIA ESTRAMURALE EST22:00 - 23:00 | Pre Show - Alex De Rio e Luca Bovino23:00 - 01:00 | Concerto Colapesce e Dimartino01:00 - 04:00 | Dj Set - Giuseppe Scarlino, Alex De Rio e Luca BovinoPIAZZA SANT’ORONZO22:30 - 00:30 | “La Storia Siamo Noi” in concerto00:30 - 02:30 | ZingaruaPIAZZA ALDO MORO (spettacoli per bambini)22:00 - itinerante | Eternauti (itinerante)22:30 - 23:15 | Big Circus23:15 - 23:45 | Dely De Marzo Fire ShowREPLICA23:45 - 00:30 | Big Circus00:30 - 01:00 | Dely De Marzo Fire ShowCENTRO STORICO (Vico Orlandi)22:30 - 23:45 | Blousone Tamburine Dou00:00 - 01:15 | Luca BasileCENTRO STORICO (Via Braida)00:30 - 01:45 | Giorgia Presicci e Riccardo Notarpietro02:00 - 03:15 | Indie Acoustic Duo - Giorgio Errico e Gabriele ScupolaVIA GARIBALDI (ALBA)05:00 - 06:00 | Giorgio DistanteInfoline: +39 0833.536.245