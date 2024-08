Stagione scuole 2024.25: teatro, laboratori e progetti per studenti e docenti a Bari, Monopoli e Molfetta

Programmazione per i più piccoli

La stagione inizia con spettacoli dedicati ai più piccoli, come "LàQua" (2-4 anni), selezionato come Miglior spettacolo dell’anno agli Eolo Awards 2024, e "Come SeMe" (2-5 anni), che racconta il miracolo della vita. "Soqquadro" (3-8 anni) esplora le prime esperienze nel mondo, mentre "La Burla" (da 4 anni) presenta le avventure di anziani in un negozio di giocattoli. "Bella Bellissima" (4-11 anni) sfida le convenzioni sulla bellezza attraverso gli occhi dei bambini.

Favole e leggende rivisitate

Tra gli spettacoli in programma ci sono adattamenti di favole e leggende classiche come "Il gatto e gli stivali" (5-11 anni), "Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano" (4-11 anni), "La storia di Hansel e Gretel" (6-11 anni) e "Lo specchio della Regina" (10-13 anni). Altri spettacoli includono "Kirikù e la strega Karabà" (6-11 anni) e "Schiaccianoci Swing" (da 5 anni). "Ti vedo. La leggenda del Basilisco" e "Ahia!" (6-12 anni) esplorano temi di creazione e nascita.

Adattamenti teatrali di grandi classici

Riadattamenti di classici della letteratura includono "La favola di Peter" (6-11 anni), "Kafka e la bambola viaggiatrice" (7-13 anni) e "Zanna Bianca. Della natura selvaggia" (da 7 anni). Per gli adolescenti, due apprezzate produzioni di Teatri di Bari sono "Caravaggio. Di chiaro e di oscuro" (da 14 anni) e "E la felicità, prof?" (da 13 anni), oltre alla riscrittura di Teresa Ludovico dell'Anfitrione plautino (da 14 anni).

Nuove produzioni e progetti educativi

Tra le nuove produzioni troviamo "Quando le stelle caddero nel fiume", "L’arrago. Storia di una baby gang" (da 13 anni) e "Fare un fuoco" (6-11 anni). Inoltre, "L’Europa non cade dal cielo" (da 11 anni) e "Atto di dolore" (da 14 anni) esplorano temi sociali e storici rilevanti.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio scuole di Teatri di Bari via email a scuole@teatridibari.it o telefonicamente al numero 3511227065 (Karin Gasser). La stagione scuole 2024.25 è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dei Comuni di Bari, Molfetta e Monopoli, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia e Fondazione SAT.

Con queste iniziative, il Tric Teatri di Bari continua a promuovere l'importanza del teatro nell'educazione, offrendo agli studenti opportunità uniche di crescita culturale e personale.