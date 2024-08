Polignano, volontari Plastic Free liberano Cala Paguro dai rifiuti

POLIGNANO A MARE - Dopo il successo della pulizia ambientale dello scorso 14 luglio, quando neppure il caldo torrido fermò gli oltre 30 volontari che riuscirono a rimuovere circa 100 kg di rifiuti dal lungomare nei pressi del campo sportivo, si è svolta la sera di domenica 4 agosto a Polignano un’ulteriore iniziativa di clean up targata Plastic Free. Guidati dalla referente locale Virginia Mazzone, i volontari della Onlus che dal 2019 si batte per contrastare l’inquinamento da plastica hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno nella salvaguardia dell'ambiente ripulendo la pittoresca Cala Paguro. Il “bottino” è stato di 80 kg di rifiuti indifferenziati, 10 kg di bottiglie di vetro e 3 kg di mozziconi di sigaretta.“Tanti bambini, piccoli grandi eroi in maglia blu, e tanti volontari provenienti dai paesi limitrofi, alcuni persino da Barletta, che si sono uniti agli abituali membri del gruppo – dichiara Virginia Mazzone – Soprattutto i più piccoli hanno impressionato i bagnanti presenti con il loro esempio: rappresentano speranza e futuro per una società più rispettosa dell'ambiente”.Un rispetto per l’ambiente che non deve essere mai dimenticato, anche in vacanza, perché solo così si può davvero godere delle bellezze naturali: dal mare alla montagna, dai fiumi ai laghi.“Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri, e all'Assessore Priscilla Raguso, per il loro supporto – conclude Virginia Mazzone (Plastic Free) – Un sentito grazie poi a Nicola Menna e a Navita srl per la costante collaborazione”.Il prossimo appuntamento con i volontari di Plastic Free a Polignano a Mare è fissato per il 1° settembre. Fino ad allora, l'augurio è di trascorrere un’estate rispettosa dell'ambiente, ricordando che ogni piccolo gesto può fare la differenza.