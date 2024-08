Svelati i vincitiori della Targa Mei Musicletter 2024

I vincitori della 12ª edizione della TARGA MEI MUSICLETTER, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi, sono “Mescalina.it” come Miglior Sito Web (www.mescalina.it), “Fard Rock” di Joyello Triolo come Miglior Blog Personale (fardrock.wordpress.com). Il Premio speciale - Targa Mei Musicletter, destinato quest'anno al “Miglior progetto musicale per l'ambiente”, va a “Premio LaMiaTerra - note per salvaguardare il Pianeta”.

«Felice che questo riconoscimento, unico nel suo genere, sia sempre più apprezzato da pubblico e addetti ai lavori – racconta Luca D’Ambrosio – In qualche modo, il premio sta contribuendo al miglioramento dell'informazione musicale sul web, valorizzando soprattutto quella indipendente».

La premiazione della Targa Mei Musicletter 2024 si terrà sabato 5 ottobre, dalle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, nel corso del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus. Per aggiornamenti consultare i seguenti siti: www.musicletter.it e www.meiweb.it.

Nato nel 2000, Mescalina.it è uno dei più longevi web-magazine di musica (con le sezioni Italiana, Emergenti, Americana, Rock internazionale, Jazz, World…) e cultura in generale (Letture, Cinema, Società…). Il nome evoca un punto di vista aperto, indipendente e differente, come antidoto al mainstream.

Fard Rock è il blog personale del veronese Luciano Triolo, più semplicemente Joyello, che dal 2004 scrive di “musica, dischi e canzonette” senza alcuna preclusione di generi.

PremioLaMiaTerra è un progetto musicale nato nel 2024 a San Marco in Lamis (Foggia) da un'idea del direttore artistico Stefano Starace. L'intento è quello di coniugare la bellezza dei luoghi e il senso di comunità con l'arte e la musica, in maniera da sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali e la salvaguardia del Pianeta.