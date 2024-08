'Taranto Grand Tour', la 'Notte Bianca degli Ipogei' il 18 agosto a Taranto

TARANTO - Torna la "Notte Bianca degli Ipogei", il progetto ideato dalla Società Cooperativa Polisviluppo a.r.l. di Taranto e realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, che offre la possibilità di scoprire, attraverso un percorso nella Taranto sotterranea, alcuni luoghi spesso sconosciuti al pubblico. - Torna la "Notte Bianca degli Ipogei", il progetto ideato dalla Società Cooperativa Polisviluppo a.r.l. di Taranto e realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, che offre la possibilità di scoprire, attraverso un percorso nella Taranto sotterranea, alcuni luoghi spesso sconosciuti al pubblico.





Domenica 18 agosto dalle ore 20.00 e sino all’una di notte, con un unico ticket integrato, i visitatori hanno la possibilità di visitare dieci ipogei aperti straordinariamente e in contemporanea: l’ipogeo di Sant’Agostino, di Sant’Andrea degli Armeni, di Arco Paisiello, quello di Portacci nel cuore di via Duomo e quelli dei palazzi Antonelli, Barion Santamato, Galizia, Stola e Spartera. Grande interesse anche per l’apertura degli ipogei di via Cava: quello funerario e il frantoio normanno.





Nelle aree sotterrane ci sarà personale specializzato per accompagnare i visitatori in questo viaggio nel passato di Taranto. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e Confcommercio Taranto. I posti sono limitati.