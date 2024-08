Taranto, venerdì 23 agosto con 'Vacanze Romane Tour' i grandi successi dei Matia Bazar al Mon Rêve Summer Festival

TARANTO - Chiude alla grande il "Mon Rêve Summer Festival 2024" con "Vacanze Romane tour", uno straordinario viaggio nella storia e nelle canzoni dei Matia Bazar. - Chiude alla grande il "Mon Rêve Summer Festival 2024" con "Vacanze Romane tour", uno straordinario viaggio nella storia e nelle canzoni dei Matia Bazar.





Sarà un imperdibile concerto in cui sul palco Carlo Marrale, storico chitarrista e fondatore del gruppo, e la cantante Silvia Mezzanotte racconteranno la loro storia nei Matia Bazar, proponendo una carrellata dei più famosi successi del gruppo di cui Silvia è stata front woman per molti anni, vincendo il Festival di Sanremo nel 2002 con ‘Messaggio d’Amore’, e Carlo Marrale autore di molti dei più famosi brani della band.





Il concerto "Vacanze Romane tour" si terrà venerdì 23 agosto al Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, ingresso 25 €, possono essere acquistati online sul sito www.monreve.it o direttamente nella serata al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 0997312185), nonché, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul circuito VivaTicket.





Al Mon Rêve Ecogreen Resort Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale racconteranno, anche con aneddoti e curiosità, la loro storia nei Matia Bazar proponendo al pubblico brani indimenticabili come ‘Vacanze romane’, ‘Stasera che sera’, ‘Per un’ora d’amore’, ‘Solo tu’, ‘Mister Mandarino’, ‘C’è tutto un mondo intorno’, ‘Messaggio d’amore’, ‘Ti sento’ e ‘Brivido caldo’.





Sarà un concerto in cui canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana si vestiranno di leggerezza e di incanto con le inconfondibili voci di Carlo Marrale e di Silvia Mezzanotte.





"Io e Carlo – ha raccontato Silvia Mezzanotte annunciando il concerto – abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi. Ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano. Quando io e Carlo si siamo rincontrati anni dopo abbiamo pensato che fosse il momento giusto per raccontare la nostra storia, tra episodi inediti e ricordi che svelano più di 40 anni della vita dei Matia Bazar, una band che ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo".





"Il destino – ha raccontato Carlo Marrale – ha sempre in serbo delle sorprese: ero con i miei musicisti nella hall di un hotel a Firenze quando è arrivata Silvia. I nostri sguardi si sono riconosciuti e, in mezzo alle chiacchiere e alle risate, abbiamo cominciato a canticchiare rendendoci immediatamente conto che le nostre voci, si fondevano perfettamente. Un’intesa musicale immediata, come se avessimo cantato assieme da sempre… una magia che ha innescato la voglia di raccontare la nostra storia e di tornare questa estate a viverla insieme al nostro pubblico. Perché abbiamo capito che non poteva essere solo una coincidenza".