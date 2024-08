Taurisano, il 14 agosto concerto di Renga e Nek in Piazza Unità d'Italia per il 'Taurisano Music Festival'

- Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, Renga e Nek sono nuovamente insieme sul palco, in una serie di live che li porteranno a esibirsi in tutta Italia. Renga & Nek, accenderanno il palco del Taurisano Music Festival, il 14 agosto in Piazza Unità d'Italia a Taurisano (Lecce).