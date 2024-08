Monopoli, Teatro Radar: Davide Avolio e Gennaro Madera chiudono la rassegna di stand-up comedy sul roof garden

MONOPOLI - Ultimo appuntamento tra stand-up comedy e poesia con la rassegna Monopoli Summer Live sul roof garden del Teatro Radar di Monopoli, a cura di Altra Scena. Mercoledì 4 settembre alle ore 21.30 è atteso il duo composto dal poeta Davide Avolio e dallo scrittore Gennaro Madera con lo spettacolo Assaggi di Genovese.Un viaggio poetico che esplora l’attesa in tutte le sue sfaccettature: dall’infanzia (l’attesa del diventare grandi) alle attese quotidiane più comuni, come un viaggio in autobus e l’attesa della cottura di un sugo che ci mette una intera notte; approfondendo anche quelle più profonde e significative della vita, come quella per l’amore “vero” o l’attesa di un ritorno nella terra che ci ha cresciuti e che è l’unica che possiamo davvero chiamare casa. Attraverso le poesie performative originali di Davide Avolio e Gennaro Madera e letture interpretate, lo spettacolo offre al pubblico l’opportunità di immergersi in una dimensione leggera, nostalgica ma anche profonda, ironica e intimista, catturando l’essenza di momenti di attesa che plasmano la nostra esistenza, riservando anche spazio alla divulgazione letteraria, con lettura di estratti di poeti quali Ungaretti, Neruda e Baudelaire e all’improvvisazione con il pubblico, che viene coinvolto per la creazione di alcune performance.Biglietto 10 euro + d.p disponibile sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il numero 335 756 4788 dalle ore 16 alle ore 18. La rassegna Monopoli Summer Live è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e Teatri di Bari.