Puglia, allerta Livello 3 per ondate di calore: rischio elevato per la salute dal 30 agosto al 1 settembre

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute del Dipartimento della Protezione Civile ha inviato un nuovo bollettino di allarme al Centro di riferimento locale della nostra città. Il bollettino, parte del sistema di allerta per prevenire gli effetti negativi delle ondate di calore, riguarda in particolare i gruppi di popolazione più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

È stata prevista un'allerta di LIVELLO 3 per i giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre, con indicazione di "ONDATE DI CALORE". Questo significa che le condizioni di caldo intenso, con temperature molto elevate, rappresentano un rischio significativo per la salute e persisteranno per tre giorni consecutivi.

Le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione e raccomandano di adottare misure preventive. I servizi sociali e sanitari sono stati allertati per far fronte a possibili emergenze legate al caldo, in particolare per supportare i soggetti più fragili della popolazione.

Si raccomanda di limitare l’esposizione diretta al sole, di bere molta acqua e di restare in ambienti freschi durante le ore più calde della giornata.