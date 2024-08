Tommaso Gioia: 'Approvata in Giunta Regionale le linee guida per l'accesso al contributo alle spese legali per le donne vittime di violenza'

- "Oggi è una giornata significativa per la nostra comunità! In Giunta regionale, in Regione Puglia abbiamo approvato le Linee di indirizzo per l’accesso al contributo alle spese legali per le donne vittime di violenza, supportate dai nostri Centri antiviolenza. Questa iniziativa non è solo un atto burocratico, ma un gesto concreto di vicinanza e ascolto verso chi vive situazioni di dolore e difficoltà" si legge in una nota a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.