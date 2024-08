MSC Crociere sbarca al cinema con Brad Pitt in un film sulla Formula 1

GINEVRA - MSC Crociere è orgogliosa di annunciare la collaborazione con "F1", il tanto atteso film sulla Formula 1® prodotto da Apple Original Films, dal produttore Jerry Bruckheimer e dal regista Joseph Kosinski, che sarà distribuito globalmente nelle sale e in IMAX da Warner Bros. Pictures in Nord America il 27 giugno 2025 e a livello internazionale a partire dal 25 giugno 2025. - MSC Crociere è orgogliosa di annunciare la collaborazione con "F1", il tanto atteso film sulla Formula 1® prodotto da Apple Original Films, dal produttore Jerry Bruckheimer e dal regista Joseph Kosinski, che sarà distribuito globalmente nelle sale e in IMAX da Warner Bros. Pictures in Nord America il 27 giugno 2025 e a livello internazionale a partire dal 25 giugno 2025.





Il logo di MSC Crociere sarà presente nel film, sulla vettura APXGP e sull'abbigliamento del team, oltre che a bordo pista durante le gare.





Il tanto atteso film sulla Formula 1® vede protagonista Brad Pitt nel ruolo di un ex pilota che ritorna alle gare, affiancato da Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all'APXGP, un team di fantasia presente in griglia. Le immagini sono state realizzate durante i weekend di Gran Premi reali, per simulare la competizione del team con i giganti dello sport. Il cast stellare include anche Kerry Condon, candidata all'Academy Award, Javier Bardem, vincitore dell'Academy Award, Tobias Menzies, vincitore dell'Emmy Award e candidato al Golden Globe, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.





MSC Crociere è un partner globale della Formula 1®, avendo stipulato un accordo pluriennale che durerà fino alla fine del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026. La partnership unisce due leader globali nei rispettivi settori per promuovere il cambiamento attraverso la loro passione condivisa per l'eccellenza, la sostenibilità e l'intrattenimento globale.