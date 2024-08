Tragedia all'Ospedale Dimiccoli di Barletta: neonato muore, aperta inchiesta dalla Procura di Trani

TRANI - La Procura della Repubblica di Trani ha avviato un'inchiesta per far luce sulla tragica morte di un neonato avvenuta presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta lo scorso agosto. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla gestione del parto e sulle eventuali responsabilità del personale sanitario coinvolto.Secondo quanto riportato, una giovane donna di Barletta, alla fine della sua gravidanza, si è recata in ospedale lamentando forti dolori riconducibili al travaglio imminente. Tuttavia, dopo una valutazione da parte del ginecologo di turno, la donna è stata rimandata a casa con la prescrizione di assumere olio di ricino, un rimedio tradizionale utilizzato per stimolare il parto. Poco dopo essere tornata nella sua abitazione, le condizioni della donna sono peggiorate e, rientrata nuovamente in ospedale, i medici hanno tristemente constatato che il battito del neonato non era più presente.I genitori, devastati dall’accaduto, hanno immediatamente sporto denuncia per accertare se vi sia stata negligenza o errore da parte del personale sanitario. L'inchiesta della Procura mira a chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica perdita, valutando l'operato del ginecologo e del resto dello staff medico che ha assistito la donna.Attualmente, come atto dovuto, il ginecologo che ha seguito il caso risulta iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di responsabilità colposa in ambito sanitario. Questo provvedimento è un passaggio procedurale necessario per consentire lo svolgimento delle indagini, che si concentreranno sulla ricostruzione dettagliata degli eventi e sulla verifica del rispetto dei protocolli medici.