Stagione di concerti al Porto Turistico di Rodi Garganico

RODI GARGANICO - Le sinfonie da Oscar incontrano il mare nel terzo appuntamento della Stagione concertistica al Porto Turistico di Rodi Garganico.Domenica 25 agosto arriva nella suggestiva Piazza dei Concerti l'Orchestra Filarmonica Pugliese, prestigiosa formazione sinfonica che si sta affermando nel panorama concertistico nazionale con la sua versatilità stilistica e di repertorio, diretta dal maestro Gianmichele D'Errico, artista rinomato a livello internazionale, per un programma di colonne sonore trascritte dallo stesso direttore, con la voce solista di Rosangela Onorato.Dopo i due concerti all’alba, che hanno riscosso il gradimento di un folto pubblico (circa 300 persone presenti a quello del 10 agosto), la stagione prosegue con un evento serale (inizio alle 21) che propone grande musica internazionale con alcune delle più celebri colonne sonore al mondo, le melodie più ispirate dei compositori che hanno segnato la storia del cinema: Nino Rota ed Ennio Morricone.Protagonista l’Orchestra Filarmonica Pugliese, fondata nel 2013 a Molfetta, che si è esibita in importanti teatri italiani e internazionali, ha collaborato con artisti di fama e inciso diversi dischi.Si tratta del primo Grande Concerto Sinfonico “Frattin Yachting Event”. Il Gruppo Frattin Yachting, con indiscussa generosità, ha voluto infatti legare all'imprenditorialità navale e portuale una manifestazione artistica di straordinario valore come il concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, composta per l’occasione da cinquantacinque elementi, al Porto Turistico di Rodi Garganico.Durante la serata saranno raccolti fondi a favore della Fondazione “Città della Speranza”, che opera da oltre trent'anni per la ricerca sulle malattie pediatriche, a cui il Gruppo Frattin dedica da sempre importanti risorse. La stagione concertistica al Porto Turistico di Rodi Garganico è organizzata dall’Associazione “Luigi Russo” in collaborazione con il Porto Turistico, diretto da Marino Masiero, il Comune di Rodi Garganico e l’Assessorato allo Sport della Regione Puglia. La direzione artistica è affidata a Francesco Mastromatteo, affermato musicista e docente delegato del direttore per la sede di Rodi Garganico del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.L’evento è a ingresso libero ma si accede con invito. Per informazioni, ci si può rivolgere al Porto di Rodi Garganico allo 0884.965398 o a porto@marinadirodigarganico.it.