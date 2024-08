Trani, Articolo97 chiede riqualificazione e sicurezza del quartiere residenziale Turrisana-Capirro

TRANI - Il movimento civico Articolo97 si fa portavoce delle segnalazioni e lamentele dei cittadini residenti nelle zone residenziali del quartiere Turrisana-Capirro di Trani, chiedendo una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine e una riqualificazione della zona che presenta ormai da anni segnali di abbandono da parte dell’Amministrazione Comunale. In accordo con numerosi residenti di questa zona, anche meta di soggiorno di turisti stranieri, stamane il Movimento ha inviato una PEC al Sindaco di Trani, agli assessori Ferrante e Di Lernia, al Comandante della Polizia Locale Municipale, al Prefetto e al Questore della Provincia BAT.Nella richiesta si segnalano diverse problematiche reclamate ormai da oltre un decennio e rimaste irrisolte:- reiterati furti di targhe di auto e di automobili soprattutto nelle ville- ⁠frequente passaggio di auto con persone sospette a bordo- ⁠monitoraggio delle suddette zone residenziali messo in atto da gruppi di malviventi, specie nelle ore serali e notturne, anche attraverso l’utilizzo di sofisticate apparecchiature.Tali problematiche destano viva preoccupazione per una eventuale evoluzione incontrollata della situazione e il possibile acutizzarsi con episodi ben più gravi.In queste circostanze i residenti vivono con la paura di essere derubati e aggrediti nelle proprie abitazioni, come peraltro già successo alcuni anni fa ad opera di soggetti che, incuranti delle sirene degli allarmi, hanno fatto razzia di oggetti e denaro, dandosi alla fuga prima dell'arrivo delle pattuglie delle Forze di Polizia o degli istituti di vigilanza.La scarsa illuminazione pubblica delle zone residenziali, la carente pavimentazione delle strade, l’assenza della segnaletica stradale luminosa soprattutto lungo via Martiri di Palermo (un’arteria importante di accesso al lungomare dalla città per centinaia di cittadini provenienti anche da comuni limitrofi), la mancata sistemazione delle piste ciclabili molto pericolose e già teatro di vari incidenti anche gravi, la pulizia non sistematica delle strade e delle aiuole lungo le stesse, le zone abbandonate all’incuria, l’abbandono di rifiuti e deiezioni canine con il rischio per l'igiene pubblica e soprattutto di incendi a causa della presenza di sterpaglie adiacenti le ville, sono alcune delle ulteriori problematiche che concorrono ad elevare il livello della insicurezza delle suddette zone, trasformando questi quartieri in zone degradate della città.Il movimento civico Articolo97, pertanto, facendosi portavoce delle suddette criticità, chiede alle istituzioni preposte alla sicurezza una maggiore e più attiva presenza delle pattuglie di controllo, specie nelle ore serali.Si chiede all'Amministrazione Comunale di Trani di adottare, con urgenza, tutte le misure ritenute necessarie alla riqualificazione del territorio residenziale della città, risolvendo le sue esposte problematiche, peraltro già segnalate da anni, che incidono negativamente soprattutto sulla sicurezza dei cittadini.