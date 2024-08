Trasporti, ENAC approva il contratto di Programma 2024–2027 di Aeroporti di Puglia

BARI - Soddisfazione da parte dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, per l’approvazione da parte di ENAC del Contratto di Programma 2024-2027 di Aeroporti di Puglia, che a breve verrà sottoscritto dalle parti.“Si tratta di un documento fondamentale per dare il via a nuovi investimenti per complessivi 218,5 milioni di euro, di cui 51,3 milioni finanziati dalla Regione Puglia, per interventi finalizzati al miglioramento della capacità aeroportuale degli scali e dei servizi destinati ai passeggeri, all’innalzamento del livello di sicurezza e della qualità dei servizi, puntando con sempre maggiore interesse all’innovazione e alla sostenibilità ambientale – ha commentato l’assessore Ciliento -. Nessuno scalo verrà penalizzato, poiché l’obiettivo comune è di un sostanziale incremento del traffico passeggeri entro il 2027 su Bari, Brindisi e Foggia e di un potenziamento infrastrutturale necessario per preparare lo Spazioporto di Taranto Grottaglie alla sfida del trasporto suborbitale, ma anche per un complessivo innalzamento degli standard aeroportuali.”“E’ da sottolineare anche che l’ENAC ha espresso una valutazione positiva rispetto alla solidità finanziaria e patrimoniale di Aeroporti di Puglia, cosa che consente di fatto alla società una buona autonomia nel generare le risorse finanziarie a supporto degli investimenti – ha aggiunto l’assessore -. Una società sana, quindi, e affidabile, il cui valore strategico per lo sviluppo della Puglia è fondamentale. Perché aeroporti sicuri, innovativi e accoglienti, oltre che ben collegati ai centri urbani (obiettivo che stiamo raggiungendo con cospicui investimenti infrastrutturali e sul TPL), sono il migliore biglietto da visita per chi arriva in Puglia sia come turista che per affari.”“Mi complimento quindi con AdP per questo importante obiettivo, ringrazio ENAC per la stima riposta sulla rete aeroportuale pugliese e confermo la piena disponibilità a lavorare insieme da parte della Regione e del mio Assessorato – ha concluso la Ciliento -, portando avanti una collaborazione basata sul confronto costante e costruttivo.”