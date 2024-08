Truffa a un anziano di Cisternino: arrestato un 20enne di Caserta

Cisternino, 16 agosto 2024 - Un giovane di 20 anni, originario di Caserta, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver truffato un anziano residente a Cisternino, in provincia di Brindisi, poche settimane fa.L’arresto è avvenuto a seguito di un’attenta indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima. I carabinieri, attraverso numerose testimonianze e l'analisi delle utenze telefoniche utilizzate dal giovane per contattare l’anziano, sono riusciti a risalire all’identità del truffatore.L’arresto è stato eseguito in base a un'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura. In una nota, i carabinieri hanno spiegato che il provvedimento cautelare si basa su gravi indizi di colpevolezza emersi durante le investigazioni e sulla valutazione del concreto e attuale pericolo che il giovane possa commettere ulteriori reati simili, data la sua conclamata pericolosità sociale.