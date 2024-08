Bari in Jazz 2024, a Minareto di Fasano arriva Giuseppina Torre

BRINDISI - Domani, sabato 17 agosto, la pianista e compositrice Giuseppina Torre,. si esibirà, alle ore 21.00, presso il Minareto di Fasano - Brindisi (Località Selva di Fasano - viale Del Minareto, 19) all’interno della rassegna Bari in Jazz 2024.

Dopo il grande successo del tour in Corea del Sud, del concerto a Milano in occasione de La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, e della performance a Scoglitti, frazione della sua città natale Vittoria, Giuseppina Torre torna in Puglia per un emozionante live dove eseguirà dal vivo le composizioni tratte da "The Choice", il suo nuovo disco di inediti. L'evento rappresenta un'opportunità unica per ascoltare dal vivo le nuove composizioni dell'artista, che hanno conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro profondità emotiva e alla raffinata maestria compositiva.

«Sono onorata di esibirmi con il mio concerto “The Choice” al Minareto di Fasano in occasione del Bari in Jazz - afferma Giuseppina Torre - Questo luogo straordinario, con la sua architettura unica e il suo fascino senza tempo, rappresenta la cornice perfetta per una serata in musica che esplora le scelte e le emozioni della vita. Sono impaziente di condividere questa esperienza musicale con il pubblico del festival e di creare insieme momenti indimenticabili. Vi invito a unirvi a me per una notte di musica e magia».

Bari In Jazz, giunto alla sua XXI edizione, è un festival metropolitano, reso tale grazie al prezioso contributo e collaborazione del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e i comuni di Bari, Bitetto, Fasano, Monopoli, Mola di Bari, Noci, Sammichele di Bari e Sannicandro.

“THE CHOICE” è il terzo album di GIUSEPPINA TORRE, la compositrice e pianista siciliana impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne, che ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Biglietti disponibili al seguente link:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/giuseppina-torre-bari-jazz