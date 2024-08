Ultimo appuntamento per 'Chiari di Luna' 2024: 'Mamma li Turchi!', storia di un amore otrantino del 1480

MAGLIE - Proventi interamente devoluti in beneficenza per l’ultimo appuntamento della ventesima edizione di “Chiari di Luna” 2024, rassegna teatrale in corso a Maglie, a Villa Tamborino, con direzione artistica di Massimo Giordano, sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e PiiiLCultura, patrocinio del Comune di Maglie. E sul palco – sabato 31 agosto, come di consueto alle 21.15 – ci sarà proprio Massimo Giordano, autore del testo in questione insieme al giornalista Giovanni delle Donne: “Mamma li Turchi!”.Uno spettacolo che dal 2020 gira la Puglia, e non solo, per raccontare questa storia. Da pescatori e contadini a testimoni della fede: la storia degli ottocento martiri e degli altri cittadini di Otranto – uomini, donne, bambini – che sacrificarono la propria vita per difendere la propria terra dal turco invasore, non esitando a scegliere la morte piuttosto che rinnegare la propria fede. A raccontare con drammatica ironia quegli eventi del lontano 1480 ci pensa un protagonista per caso, Rocco, il miglior ladro di Otranto. Il suo grande sogno è quello di rubare il cuore della bella Lucrezia, infelice sposa del comandante della guarnigione spagnola di Otranto. Dopo ogni furto, infatti, Rocco si reca a spiare la sua bella, col rischio di essere scoperto, e poi va a nascondersi tra i libri della basilica di Santa Maria di Casole. I suoi progetti saranno però stravolti dall’arrivo dei Turchi, appunto: spetterà a lui raccontare, tra dramma e comicità, la mattanza di Otranto 1480, imparando a combattere per cercare di salvare la sua città e il suo amore.Ticket d’ingresso 13 euro, prevendite presso la biglietteria del Festival e da Cartel, in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092.328.0454551), on line su diyticket.it.