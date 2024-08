Un'esperienza musicale unica al Palazzo delle Arti Beltrani: debutto di 'Partenope Suite'

Il Maestro Antonio Palazzo: un percorso eclettico

Antonio Palazzo, pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra, ha un curriculum che spazia dalla musica classica al jazz, con una solida formazione accademica. Dopo essersi diplomato in Organo e Composizione Organistica presso i conservatori di Bari e Lecce, e in Musica Jazz presso lo stesso conservatorio, Palazzo ha studiato Direzione d'Orchestra con maestri di fama. Attualmente, insegna Composizione e Arrangiamento Pop-Rock nei conservatori di Pescara, Messina e Cosenza, continuando a ispirare nuove generazioni di musicisti.

Un ensemble di eccellenza

Il M° Palazzo sarà affiancato da un gruppo di straordinari musicisti pugliesi:

Gianni Iorio al bandoneón, riconosciuto come uno dei migliori bandoneonisti d'Europa.

al bandoneón, riconosciuto come uno dei migliori bandoneonisti d'Europa. Gianluca Aceto al basso, un talentuoso musicista con una profonda passione per il jazz.

al basso, un talentuoso musicista con una profonda passione per il jazz. Pasquale Angelini alla batteria, noto per la sua versatilità in vari generi musicali.

alla batteria, noto per la sua versatilità in vari generi musicali. Michele Ciavarella alle percussioni, un artista con una vasta esperienza in diverse tradizioni musicali.

alle percussioni, un artista con una vasta esperienza in diverse tradizioni musicali. Badrya Razem, una delle voci più promettenti del panorama musicale contemporaneo, la cui vocalità mediterranea aggiunge un tocco unico alla performance.

Un viaggio musicale tra tradizione e innovazione

Il concerto offrirà un repertorio che attraversa secoli di storia musicale napoletana. Dai classici come “Nun è peccato”, “Era de Maggio” e “Dicitencello vuje”, fino ai successi moderni come “Tu vuo’ fa l’americano” e “Caruso”. Ogni brano sarà eseguito con una cura maniacale per il dettaglio, rendendo omaggio a una tradizione che ha superato i confini nazionali e le epoche.

Celebrazione della canzone napoletana

La canzone napoletana, con le sue radici popolari risalenti all'Ottocento, rappresenta il primo vero genere "pop" italiano. Questo concerto celebra non solo la storia musicale di Napoli, ma anche la sua capacità di innovare e adattarsi, influenzata da eventi storici come la Seconda Guerra Mondiale e il jazz americano.

Dettagli dell'evento

L'appuntamento è per il 15 agosto a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Le porte apriranno alle 20:30, con inizio dello spettacolo alle 21:00. I biglietti sono disponibili in due fasce di prezzo: Poltronissima a 25,00 euro (posto riservato) e Posto unico a 20,00 euro (non numerato). Possono essere acquistati presso il botteghino del Palazzo o online attraverso il link di Vivaticket.

Media e patrocini

La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani e vari patrocini, gode della media partner di Radio Selene. Questo concerto si inserisce in una stagione artistica ricca e diversificata, che promette di offrire al pubblico esperienze culturali di alto livello.

Informazioni e biglietti

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0883.50.00.44 o visitare il sito www.palazzodelleartibeltrani.it. La brochure con tutti gli appuntamenti è disponibile online.