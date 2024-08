Valle d'Itria: al via 'Locorotondo Experience'

LOCOROTONDO - Continuano nel mese di agosto le attività e visite guidate promosse dall'Info-Point Locorotondo ed Ecomuseo di Valle d'Itria:tour guidato del borgo ogni martedì alle ore 10.30 in inglese e francese e ogni venerdì alle ore 18.00 in italiano;: venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024 alle ore 18.00 tour tematici in collaborazione con Viva Festival, Museo Perle di Memoria, Il Tre Ruote Ebbro APS e Libri nei vicoli del borgo;martedì 20 agosto 2024 alle ore 18.00 laboratorio di orecchiette tra i vicoli con Anteas Locorotondo.