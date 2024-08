Tommaso Gioia: 'Attivazione del servizio 118 nelle marine: un passo importante per la salute pubblica'

BARI - "Sono lieto di annunciare che da oggi, e per tutti i fine settimana estivi, le cinque sedi del 118 saranno attive nelle marine di Torre Canne, Villanova, Torre Santa Sabina, Campo di Mare e Lendinuso. Questa iniziativa rappresenta un traguardo significativo nella nostra continua ricerca di garantire servizi di emergenza adeguati ai cittadini e ai turisti che affollano le nostre bellissime coste. L'attivazione di questi servizi di Pronto Soccorso è stata frutto di un intenso lavoro e di numerose sollecitazioni, a partire dalla richiesta avanzata il 10 luglio scorso. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, nonostante le sfide legate alla disponibilità di personale medico e sanitario" ha dichiarato, in una nota stampa, Tommaso Gioia, Consigliere per la sanità del Presidente Emiliano. - "Sono lieto di annunciare che da oggi, e per tutti i fine settimana estivi, le cinque sedi del 118 saranno attive nelle marine di Torre Canne, Villanova, Torre Santa Sabina, Campo di Mare e Lendinuso. Questa iniziativa rappresenta un traguardo significativo nella nostra continua ricerca di garantire servizi di emergenza adeguati ai cittadini e ai turisti che affollano le nostre bellissime coste. L'attivazione di questi servizi di Pronto Soccorso è stata frutto di un intenso lavoro e di numerose sollecitazioni, a partire dalla richiesta avanzata il 10 luglio scorso. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, nonostante le sfide legate alla disponibilità di personale medico e sanitario" ha dichiarato, in una nota stampa, Tommaso Gioia, Consigliere per la sanità del Presidente Emiliano.





"La riapertura dei punti di pronto soccorso, sebbene parziale, è essenziale per assicurare un'adeguata assistenza sanitaria a tutti, in particolare in un periodo di grande affluenza turistica. È fondamentale che ogni persona, residente o visitatore, possa contare su un supporto sanitario tempestivo e di qualità. In aggiunta, desidero sottolineare che la salute dei nostri cittadini e dei turisti è una priorità innegabile. Continueremo a lavorare instancabilmente per migliorare i servizi sanitari e garantire che ogni individuo possa sentirsi al sicuro e sostenuto durante la sua permanenza nelle nostre marine" ha dichiarato ancora Tommaso Gioia.