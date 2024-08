'Revolution': lo spettacolo targato Taberna Libraria a Mesagne, San Michele Salentino e Costa Merlata il 6, 7 e 8 agosto

Dopo un primo delicato assaggio, con l’arrivo di questo afoso agosto 2024, l’estate del Taberna Libraria tour entra nel vivo con una scoppiettante tre giorni in giro per la provincia di Brindisi con Revolution, una travolgente rivoluzione!!! Ritorna quindi la convinta ed entusiasmante forma che la Taberna Libraria di Latiano ha inteso conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format "Accordi…amo…ci", l’evento esclusivo che si appresta a riaccendere quella macchina del tempo con cui traghettare gli spettatori tra ricordi, eventi e momenti storici con curiosità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori, con la conduzione affidata al giornalista brindisino Nico Lorusso affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie. Dopo un primo delicato assaggio, con l’arrivo di questo afoso agosto 2024, l’estate del Taberna Libraria tour entra nel vivo con una scoppiettante tre giorni in giro per la provincia di Brindisi con Revolution, una travolgente rivoluzione!!! Ritorna quindi la convinta ed entusiasmante forma che la Taberna Libraria di Latiano ha inteso conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format "Accordi…amo…ci", l’evento esclusivo che si appresta a riaccendere quella macchina del tempo con cui traghettare gli spettatori tra ricordi, eventi e momenti storici con curiosità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori, con la conduzione affidata al giornalista brindisino Nico Lorusso affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie.





Si parte martedì 6 agosto a Mesagne per il debutto agostano di Revolution a partire dalle ore 21:00 presso il Parco Potì della cittadina messapica, appuntamento rientrante nel cartellone estivo Mesagnestate per volontà del Sindaco Toni Matarrelli, in collaborazione con Giuseppe Potì.





Si prosegue il giorno dopo mercoledì 7 agosto a San Michele Salentino in piazza San Giovanni Paolo II, a partire dalle ore 21:00 per un appuntamento fortemente voluto dal Sindaco Giovanni Allegrini e dall’Assessore allo Spettacolo Angela Martucci.





Terzo appuntamento consecutivo di Revolution giovedì 8 agosto, a partire dalle ore 21:00 sulla Costa Merlata di Ostuni grazie alla volontà del Presidente del Consorzio, Prof Vincenzo Colucci.





La versione 2.0 di quel rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità degli anni Sessanta e Settanta, ritorna quindi impreziosito, per l’occasione, da sfavillanti e sorprendenti novità dal mondo del cinema, della Tv, dell’arte e soprattutto della musica. Il tutto condito con quella ricerca musicale e rigorosamente d’annata proposta, con un nuovo e rivisto programma, proposto dal vivo. Distinti e rivoluzionari obiettivi quindi per il nuovissimo appuntamento della rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Reale Mutua di F.e M. Calò.





Per info: 3384308881 e 3497185690