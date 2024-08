Victoria e Anitta, baci ed effusioni nel video di 'Get Up Bitch'

MILANO - Victoria de Angelis, in arte Victoria, la carismatica bassista dei Måneskin, pubblica oggi il suo singolo di debutto solista "GET UP BITCH! Shake ya ass”, in collaborazione con la superstar brasiliana Anitta, confermando ancora una volta la sua versatilità artistica e la sua creatività.

GET UP BITCH! Shake ya ass" segna l’inizio di un capitolo importante per Victoria che, parallelamente al suo percorso con i Måneskin, le consente di esplorare nuove forme di creatività e di espressione. Proprio come il suo personaggio, l'elettronica di Victoria non scende a compromessi ed è assolutamente travolgente.

Victoria, che con i Måneskin è riuscita a creare una nuova generazione di ascoltatori di rock 'n' roll, passando dal mondo dei concerti rock dal vivo alle scene elettroniche di Milano, Berlino e New York, ha scoperto una connessione intrinseca tra il groove del suo basso e la cassa dei club.

Parlando del progetto, Victoria ha dichiarato: "Il mio nuovo progetto musicale nasce dal mio amore per un sound che fonde elementi della cultura club con Baile Funk, elettronica, Latin club e techno. Come DJ e produttrice, amo rompere con le convenzioni andando oltre i confini e sperimentando suoni nuovi, un'atmosfera che percorre sia i miei set che la mia prima traccia. Il suono che mi piace è tutto incentrato su strati e crossover. Non sono mai rientrata in schemi predefiniti e questo viaggio da DJ non fa eccezione. Per me, si tratta di esplorare e fondere stili diversi, portando un'energia grezza, sudata e pulsante sulla pista da ballo".

Il suo primo tour come DJ ha preso il via nel marzo 2024 e, ad oggi, ha tenuto concerti a New York, Chicago, Leeds, Manchester, Berlino, Barcellona e al Circoloco di Ibiza al DC10. In questi contesti, Victoria riesce a fondere le sue radici e le sue influenze musicali underground con la sua naturale sfrontatezza ed estetica, creando una fusione che si traduce in esperienze di clubbing iperenergetiche.

Star indiscussa nel mondo latino, spesso definita la “Regina del Pop brasiliano”, Anitta è un'artista di fama globale. Con un’enorme community di fan a sostenerla, oltre 8,3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 65 milioni di follower su Instagram, Anitta ha ricevuto finora numerosi riconoscimenti, tra cui quattro Latin American Music Awards, otto nomination ai Latin Grammy Award, otto MTV Europe Music Awards e nel 2022 è entrata nella storia come prima artista latina solista a raggiungere il primo posto nella classifica globale di Spotify. L'anno scorso è stata nominata come miglior artista esordiente ai Grammy, prima artista brasiliana a riuscirci in 57 anni.