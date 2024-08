Non ci sono squali nell'Adriatico? Ecco il video della pinna di uno squalo davanti alla costa croata

Il video è stato pubblicato sul loro profilo FB dal Tuna bar di Trpanj. Nel Mediterraneo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci sono 47 specie di squali tra cui il grande squalo bianco a cui si aggiungono 38 razze e 1 di chimere. Una piccola comunità rispetto alla vasta popolazione nelle acque di tutto il pianeta. In tutto il mondo esistono, infatti, più di 500 specie di squali (come noi siamo abituati a conoscerli), raggruppate nel superordine dei Selachimorpha.





Gli avvistamenti nel Mediterraneo aumentano ma delle 45 specie di squali nei nostri mari soltanto 15 sono definite potenzialmente pericolose per l’uomo. Ma non c’è da aver paura. Hai più probabilità di morire annegato in una piscina che di essere ucciso da uno squalo. Lo dicono le statistiche.





CROAZIA - Un grande squalo è stati avvistato oggi da alcuni pescatori a circa 100 metri dalla riva, nel canale della Neretva, tra Pelješac e Ploče in Croazia, di fronte alle coste pugliesi. Nelle immagini video registrate si vede una pinna di uno squalo, non piccolo che squarciava il mare accanto a loro, così si sono chiesti: non ci sono squali nell'Adriatico? Si stima che lo squalo catturato dalla telecamera viste le dimensioni della coda sia lungo oltre 3 metri.